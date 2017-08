É um clássico sempre citado a famosa frase de James Carville, marqueteiro de Bill Clinton, que enfrentava Bush, em um EUA, em recessão. Bush parecia vitaminado pela guerra e James apostava que podia vencê-lo, o que de fato aconteceu: “É a economia, estúpido”.

Certa vez, em uma viagem a Cuba, jantei em casa de uma família, de um ex-membro do partido e famoso narrador esportivo de lá. Em certo ponto da conversa a esposa dele disse:

“Ia tudo bem, até que veio a crise econômica na Rússia. Nosso mundo caiu e perdemos tudo”. Enfim, a ditadura não parecia ruim enquanto a “caderneta”, dos cubanos era farta.

Temer é um presidente denunciado pelas PGR, apontado em inúmeras delações como destinatário de dinheiro da corrupção e, exceto beneficiados, não há ninguém com maior seriedade que diga que ele é honesto.

Então porque não houve manifestações populares para depor o Presidente, o que, certamente, aconteceria se o povo estivesse nas ruas? Porque Dilma arrebentou a economia, gerou 12 milhões de desempregados, rombo nas contas, e, empresários, comerciantes, a população, está sentindo seus efeitos. Há a percepção que a equipe econômica, se não melhorou a economia, já tirou o país da recessão, ainda que com crescimento mínimo. Temos a sensação que é uma equipe segura, com conhecimento e capacidade para fazer, tanto, que, em vários momentos em que se cogitou a saída de Temer a condição era a manutenção do grupo.

Evidente que o fato da manutenção de Temer interessar ao PT e a esquerda contribuiu para que as manifestações de rua não aparecessem, mas o fator primordial foi o medo da crise, da Venezuelização das contas públicas, e concordância com a agenda que está sendo imposta pelo governo.