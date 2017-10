Três pessoas são presas com 200 kg de drogas em Feira

Dois homens e uma mulher suspeitos de integrar uma quadrilha de tráfico foram presos com 200 kg de drogas, na manhã de domingo (1º), na cidade de Feira de Santana.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a primeira parte da droga, 59 kg de maconha prensada, foi encontrada dentro de uma mala em um carro durante uma abordagem policial no posto policial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116 Sul, em Feira de Santana.

Segundo a SSP, o condutor do veículo, identificado como Santos de Lima, informou a origem da maconha seguindo com os policiais para Santo Estevão onde, no bairro Marambaia, José Alves Nogueira Neto foi encontrado. Ele, de acordo com a polícia, assumiu ter entregue a droga a Reinam.

Conforme a secretaria, ainda com informações dadas por Reinam, a polícia localizou Daiane Cerqueira Silva, nas proximidades da Rodoviária de Feira de Santana, onde faria a entrega de uma quantidade de drogas. Com a suspeita foi encontrada a outra parte da droga, dividida em 104 tabletes de maconha e um de cocaína, que estavam escondidos em duas malas.

A operação contou ainda com apoio de policiais da Força Tarefa da SSP, PRF, Batalhão de Choque da PM e Cipe/Litoral Norte. Na ação, ainda foram recolhidos cinco celulares com os presos. Os flagranteados e o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes de Feira de Santana.