Em jogo emocionante, Vitória vence o Botafogo e se afasta do Z-4

O Vitória venceu o Botafogo por 3 a 2, neste domingo (1º), no Engenhão, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi emocionante. O Leão perdia até os 40 minutos do segundo tempo pelo placar de 2 a 1, quando conseguiu a virada. David, André Lima e Danilinho marcaram para os visitantes.

Com o resultado, o Leão chegou aos 32 pontos e agora ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. O próximo duelo do Vitória é contra o Sport, no dia 12 de outubro, no Barradão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo no Engenhão começou com muito toque, bola presa e os dois times se estudando. As duas equipes até esboçaram tentativas, mas pecaram no último passe.

Aos 14, o Vitória abriu o placar com a sua característica: velocidade e contra-ataque. Neilton, ainda no campo de defesa, lançou Tréllez. O atacante invadiu a área, chutou na saída de Gatito, mas a bola bateu na trave. No rebote, a redonda ficou com David, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.

O Vitória teve uma boa oportunidade de aos 22. David invadiu a área, driblou dois marcadores e tentou uma cavadinha, mas Gatito levou a melhor e conseguiu fazer uma excelente intervenção.

O Botafogo empatou aos 25. João Paulo cobrou falta na área, Pimpão triscou na bola e Brenner completou para o gol.

Os dois times tiveram mais algumas chances no primeiro tempo, mas conseguiram concretizá-las em gols.

Na etapa final, o Vitória tomou a iniciativa. O time adiantou a marcação e partiu em busca do segundo gol.

Aos dois minutos, Yago cruzou e Santiago Tréllez cabeceou com liberdade, mas Gatito defendeu com tranquilidade.

Outra boa chance do Vitória veio novamente com Tréllez aos dez minutos. O colombiano driblou um marcador próximo ao meio campo e mando uma bomba de longe. A bola explodiu na trave e foi para fora.

Aos 13, Leo Valencia recebeu bom passe, mas Caíque atingiu o jogador dentro da área. O árbitro demorou, mas marcou o pênalti para o Botafogo. Brenner cobrou e virou o jogo para o Botafogo.

O técnico Vagner Mancini tentou deixar o time mais ofensivo para tentar virar o jogo. Na primeira substituição, ele sacou o volante Uillian Correia e colocou o centroavante André Lima em campo. Pouco tempo depois, o treinador tirou o lateral Geferson para a entrada do meia-atacante Danilinho.

E as mudanças de Mancini deram certo. Nos minutos finais, André Lima cabeceou e empatou. Já nos acréscimos, Danilinho estufou as redes e decretou o triunfo do Leão.