Estado Islâmico reivindica ataque que deixou 50 mortos em cassino de Las Vegas

O grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque a tiros na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, que deixou ao menos 50 mortos e mais de 400 feridos, segundo uma agência de notícias utilizada pelos extremistas como propaganda. "O ataque em Las Vegas foi conduzido por um soldado do Estado Islâmico e foi realizado em resposta ao chamado para que alvos da coalizão sejam atacados", escreveu o grupo na página na internet, se referindo à coalizão aérea liderada pelos americanos que combate o grupo no Oriente Médio.

Segundo o comunicado do grupo, o autor do ataque, que não foi nomeado pelo grupo, teria se convertido ao Islamismo há alguns meses. No entanto, a nota não trouxe evidências de que a reivindicação do ataque fosse verdadeira. O Estado Islâmico costuma assumir a autoria de ataques cometidos por indivíduos que podem ser inspirados pelas mensagens extremistas do grupo, mas que não possuem ligações conhecidas com a entidade.