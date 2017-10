Viúva de ex-vereador Reinaldo Miranda recebe homenagem em sessão na Câmara

“O vereador é a base de sustentação de toda a pirâmide política do país”. A afirmação foi feita na noite de segunda-feira (2), pelo presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, José Carneiro Rocha, durante a sessão solene comemorativa do Dia do Vereador. Ele definiu a função do vereador como uma ponte entre os cidadãos e o Poder Executivo, além das atribuições constitucionais de legislar e fiscalizar.

Ao saudar os convidados que lotaram o plenário e a galeria da Casa da Cidadania, o vereador Cadmiel Pereira saudou os convidados, falando da importância do agente político que, eleito por voto direto, tem como função primordial representar os interesses da população perante o poder público. “Esse é (ou pelo menos deveria ser) o objetivo final de uma pessoa escolhida como representante do povo”, enfatizou.

Para o ex-vereador Roque Pereira do Carmo, o momento foi de muita alegria. Ele se emocionou a falar do amigo Reinaldo Miranda Vieira Filho, conhecido como Ronny, falecido recentemente e que também foi alvo de homenagens e também por receber a medalha que leva o nome de Dival Figueiredo Machado, seu conterrâneo do distrito de Ipuaçu (atualmente distrito Governador João Durval). “Sempre procurei me espelhar nos mais experientes”, contou, citando os ex-colegas Carlito do Peixe e Roberto Tourinho.

Luciene Aparecida Silva Brito Vieira falou de perda e saudade, mas ressaltou o orgulho pela trajetória do marido. “Não é fácil, mas estou feliz de estar aqui”, afirmou, atribuindo à vontade de Deus o destino de cada um. O ex-vereador Ronny, representado na solenidade também pelos dois filhos, Vitor e Vitória, e outros familiares, foi duplamente homenageado, já que no final da sessão foi inaugurada a sua fotografia na galeria de ex-presidentes.

A Mesa de Honra foi composta pelo vereador José Carneiro Rocha, presidente do Legislativo e que conduziu os trabalhos; Mário Borges, chefe de Gabinete do prefeito José Ronaldo de Carvalho, a quem representou na solenidade; Roque Pereira, ex-vereador e homenageado; e Luciene Aparecida Silva Brito Vieira, viúva do ex-vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, homenageado in memorian.