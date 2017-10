Com câncer, atacante Roger do Botafogo agradece apoio na web:

Diagnosticado com tumor renal, o jogador Roger do Botafogo vai passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias para que seja feita uma biópsia e assim determinar a gravidade do tumor, se maligno ou benigno.

Clubes de futebol se mobilizaram no último sábado (30) para prestar apoio ao atacante do time Alvinegro. Roger, que já passou pelos times baianos Bahia e Vitória, gravou um vídeo agradecendo as mensagens de carinho. "A palavra que tenho para dizer para todo o Brasil, para todos os amigos e para todo mundo: Muito obrigado! Deus abençoe vocês. É um momento muito delicado da minha vida, mas tenho certeza que vou superar com as forças de Deus.", falou o jogador.

No Campeonato Brasileiro deste ano, o atacante marcou 10 gols em 20 partidas. A torcida é que ele possa voltar a jogar na pré-temporada do próximo ano. "Quero agradecer cada mensagem, foto postada, manifestação de carinho e cada ligação. Deus abençoe. Logo logo estou de volta, se Deus quiser. Vou batalhar, vou vencer essa doença. Se Deus quiser, em janeiro nós estaremos na pré-temporada para fazer um grande ano novamente. Deus abençoe. Fica aqui meu abraço e minha gratidão. Beijão.", disse.