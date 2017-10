Dois acidentes envolveram 15 veículos e deixaram cinco pessoas feridas na BR-324, sentido Salvador, no trecho do município de Amélia Rodrigues, na manhã desta terça-feira (3).

O primeiro aconteceu as 4h no km 541, quando dois caminhões colidiram. Já o segundo, foi registrado duas horas depois no km 339, como consequência do primeiro – houve um engavetamento, quando um outro caminhão, transportando carnes, não conseguiu frear e arrastou 12 veículos.

De acordo com as informações do posto da Polícia Rodoviária Federal em Humildes, a colisão seguida de engavetamento deixou o trânsito lento por 5 km, passando da viaduto na BR-101. O tráfego foi normalizado às 9h - cinco horas após a colisão entre dois caminhões.

“Um caminhão quis mudar de pista e não viu um carro e retornou para faixa de origem e acabou colidindo na carroceria de um outro caminhão, que acabou capotando”, contou um policial rodoviário federal. O primeiro veículo carregava polietileno e o segundo transportava cereais.

Por causa do acidente, uma das faixas foi interditada, deixando lento o fluxo de veículos na rodovia. O segundo acidente ocorreu por volta das 6h. “Provavelmente, o motorista do caminhão não conseguiu frear a tempo e saiu levando todos os 12 veículos, entre carros e caminhões, que já tinham parado ou estavam em velocidade mais baixa. O motorista do caminhão estava lúcido e com os documentos. A via estava em boas condições de tráfego. Então, só perícia para esclarecer”, disse o policial rodoviário federal.

Parte da carga do caminhão que provocou o engavetamento foi arremessada por causa do impacto. Há relatos de que houve saques, ainda não confirmados pela PRF. Ainda de acordo com a PRF, cinco pessoas ficaram levemente feridas - elas foram socorridas em duas ambulâncias da Concessionária Via Bahia ao Hospital Clériston Andrade. Segundo a assesoria de comunicação da Via Bahia, todos os feridos já tiveram alta.