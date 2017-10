Bolsonaro Ã© condenado a pagar R$ 50 mil por danos morais a comunidades quilombolas e populaÃ§Ã£o negra

O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro entrou com um processo contra Jair Bolsonaro, em abril deste ano, depois que o deputado realizou uma palestra no Clube Hebraica, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, e lá ofendeu e depreciou a população negra e indivíduos pertencentes às comunidades quilombolas. O deputado pode recorrer da sentença.