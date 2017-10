O vereador Roberto Tourinho (PV), fez duras críticas a administração do Centro de Abastecimento de Feira de Santana que, segundo o edil, virou “palco de violência e serestas”.

“O centro foi feito para o varejista e não para o atacadista, eu vou discutir essa situação, não me importa o que pensem”.

Ao se pronunciar, o líder do governo na Casa, Lulinha (DEM), não citou a fala de Tourinho e ouviu do ex-líder, atual presidente da Casa, José Carneiro (DEM), que “deveria primeiro responder Tourinho como líder do governo”.

Lulinha não gostou nada de ouvir essa crítica e retrucou: “Não preciso que me diga qual é o meu papel, pois eu sei. No momento oportuno irei responder”.