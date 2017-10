Preto Casagrande é demitido e não treina mais o Bahia

O técnico do Bahia, Preto Casagrande, deixou o cargo na noite de terça-feira (3), após decisão da diretoria tricolor. Por meio de nota oficial no site do tricolor, o Esquadrão de Aço comunicou a decisão e agradeceu pelo trabalho feito pelo ex-atleta. "A diretoria do Esquadrão de Aço agradece os serviços prestados por este profissional durante o período em que esteve a frente do comando técnico da nossa equipe", afirmou o clube, na nota.

Preto havia sido efetivado como treinador do clube no dia 30 de agosto, mas acabou não agradando dentro de campo. Ao todo, foram nove partidas no cargo de técnico, somando três vitórias, três empates e três derrotas. No último jogo, diante do Coritiba na Fonte Nova, a torcida pediu a cabeça do treinador e gritou "Fora Preto".

Atualmente, o tricolor se encontra na 13ª posição, distante apenas um ponto da zona de rebaixamento da Série A. Pela frenta, o Bahia tem três jogos contra Palmeiras, Corinthians e Flamengo, antes do clássico Ba-Vi, previsto para a 30ª rodada, no dia 22 de outubro.