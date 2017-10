Diagnosticado com tumor, idoso de 60 anos espera há 1 ano e 8 meses por cirurgia de próstata

Um idoso de 60 anos, morador de Juazeiro, cidade da região norte da Bahia, foi diagnosticado com um tumor e espera há um ano e oito meses por uma cirurgia de próstata.

Olavo Laureano diz que deiciu procurar um médico em janeiro de 2016, após apresentar dificuldade para urinar e perceber que estava com as pernas inchadas. No Hospital Regional de Juazeiro, ele teve o diagnóstico de um tumor benigno na próstata.

Os médicos implantaram uma sonda para eliminar a urina e, segundo o idoso, disseram que ele precisava ser submetido a uma cirurgia. O idoso diz que já realizou vários exames, mas que ainda aguarda para a realização do procedimento quase dois anos depois.

"Nunca marcaram a cirurgia. Estou doido para marcar e não consigo. Eles disseram que tem um caroço e que tem obrigação de operar. Estou aguardando para ver o que vai resolver", destaca.

O idoso afirma que não pode trabalhar e que a mulher é quem está sustentando a família e pagando os remédios que precisa. Ele também diz que não conseguiu ter acesso a um auxílio-doença junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e que recorreu à Justiça Federal.

"Tem dia que a gente arruma alguma coisa, que dá pra sobreviver, e tem dia que só arruma para comprar material do trabalho do outro dia. Ficou difícil", destaca a companheira do idoso, a ambulante Salete Maria da Silva.

O Hospital Regional de Juazeiro informou que existe uma fila de pacientes aguardando por cirurgias de próstata, mas que vai analisar o caso de Olavo e se posicionar sobre a situação na quarta-feira (4). A unidade não especificou quantas pessoas estão aguardando pelo procedimento e nem o motivo da demora para realização das cirurgias.