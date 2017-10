Bolsonaro aguarda antes de ir para o PEN; Muda Brasil pode ser opção

Em segundo lugar nas intenções de voto para a Presidência da República, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) ainda não definiu seu futuro partido. Apesar de ter sido lançado informalmente como postulante do PEN, que foi renomeado Patriota, e de ter conseguido, em 9 de agosto, a autorização do PSC para deixar o partido, ele ainda não fez a mudança. Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, ele ainda está aguardando, por sugestão de aliados.

Os apoiadores do parlamentar afirmam que ele pode se filiar ao Muda Brasil, ligado ao ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão. Bolsonaro também espera a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o lançamento de candidaturas avulsas, sem vinculação a um partido – a proposta entra em pauta a partir desta quarta-feira (4), mas não tem muitas chances de vingar. As negociações com o PEN, no entanto, estão avançadas.

O conselho dos aliados é aguardar o registro do Muda Brasil, de forma a fazer uma aliança formal com o PR, garantindo pouco mais de dois minutos no horário eleitoral. O presidente do PEN, Adilson Barroso, está incomodado com a demora. Ele cita que acolheu todas as condições impostas por Bolsonaro e ainda põe em dúvida a viabilidade de candidaturas avulsas e considera a hipótese de filiação ao Muda Brasil uma besteira. "Ninguém quer se filiar a quem anda de tornozeleira", afirma, acrescentando que acredita na palavra de Bolsonaro.