Após rumor de divórcio, Michelle Obama comemora 25 anos de casamento com Barack

Quem achou que o casamento de Barack e Michelle Obama tinha chegado ao fim, se enganou. Nesta terça-feira (3), eles completam 25 anos de casados e a mulher do antecessor de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos declarou todo seu amor ao marido, nas redes sociais.

A ex-primeira dama publicou uma foto no Instagram, tirada no dia de seu casamento, em 3 de outubro de 1992. "Feliz 25 anos, Barack Obama. Um quarto de séculos depois, você ainda é meu melhor amigo e o homem mais extraordinário que eu conheço. Eu te amo", escreveu Michelle, que descartou rumores sobre o fim de seu relacionamento com Obama.