Bahia tem novos chefes no MPF e na Procuradoria Regional Eleitoral

A Bahia tem novas chefias no Ministério Público Federal (MPF) e na Procuradoria Regional Eleitoral. Os novos titulares foram empossados pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Na chefia do MPF, Oliveiros Guanais de Aguiar Filho, que estava no posto desde outubro de 2015, deu lugar ao procurador Fábio Conrado Loula, que ficará no posto no biênio 2017-2019.

Já a Procuradoria Regional Eleitoral da Bahia, que era comandada desde 2014 por Ruy Nestor Bastos Mello, agora é chefiada por Cláudio Gusmão Cunha, que também ficará no cargo no biênio 2017-2019.

Loula e Gusmão foram empossados na segunda-feira (2), no dia em que a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, deu posse aos procuradores-chefes e aos procuradores regionais eleitorais de todas as unidadesdo Ministério Público Federal.

Na Bahia, uma solenidade marcada para ocorrer no dia 19 de outubro, na sede do MPF, irá marcar a transição das chefias.