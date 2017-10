Segundo Revista Forbes, Vitória é o clube mais valioso do Nordeste e 10º do Brasil

O Vitória está mesmo em alta. De acordo com um levantamento divulgado pela Revista Forbes México, versão mexicana da famosa revista norte-americana, o rubro-negro tem a marca mais valiosa do Nordeste. Avaliado em 50,4 milhões de dólares (cerca de R$ 158 milhões), o Leão é o 10º entre os brasileiros, atrás de Corinthians, Grêmio, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santos, Fluminense e Vasco.

O clube é ainda o 39º no ranking das Américas, que considera três aspectos chaves: o valor do estádio, em caso de equipes que possuem praças esportivas particulares, o da marca e o dos atletas que pertencem à equipe.

O Corinthians lidera o ranking, avaliado em 576 milhões de dólares, seguido pelo Grêmio (US$ 295,5 milhões) e pelo Chivas Guadalajara, do México (US$ 269 milhões). Monterrey, do México, e Nova York Red Bull, dos Estados Unidos, completam o top 5.

A lista, porém, contém erros. Um deles é apontar o Grêmio como atual campeão brasileiro, condição que pertence ao Palmeiras. Outro é incluir o atacante Lucas Alario no elenco do River Plate, sendo que o argentino de 24 anos foi vendido ao Bayer Leverkusen no dia 31 de agosto (o ranking da Forbes foi divulgado no dia 29 de setembro).

E como todo ranking do tipo, polêmica não falta: o Boca Juniors (12º) e o Flamengo (17º) aparecem atrás do Xolos de Tijuana, do México, que consta como 14ª equipe mais valiosa das Américas. O colombiano Atlético Nacional, atual campeão da Copa Libertadores, nem figura na relação, que mostra os 49 primeiros.

Para ver a lista completa, clique aqui.