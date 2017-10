Tite confirma escalação da Seleção Brasileira para encarar a Bolívia nesta quinta

O treinador da Seleção Brasileira não é de fazer mistério e esconder o time que entrará em campo nas partidas que virão. Em entrevista coletiva na última terça-feira (3), Tite confirmou a equipe que enfrenta a Bolívia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (5), às 17h00 (de Brasília), no estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz, com Philippe Coutinho e as novidades de Thiago Silva e Alex Sandro (lateral-esquerdo).

"O time vai ser aquele que vocês viram no treino. Já estamos classificados, temos que aproveitar o tempo para consolidar a equipe. Temos atletas de alto nível. Marquinhos e Miranda já fizeram oito jogos juntos. Marquinhos e Thiago, um jogo e meio na Seleção. Miranda e Thiago meio jogo. Temos que prepará-los. Não sei o que vai acontecer ali na frente. Por isso a decisão", disse Tite.

Sendo assim, a Seleção vai a campo com: Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Alex Sandro; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.