Vitória da Conquista anuncia Washington 'Coração Valente' como novo técnico

O Vitória da Conquista já tem um novo técnico para a temporada 2018. Trata-se do ex-jogador Washington, o “Coração Valente”. O anúncio foi feito pelo clube nesta terça-feira (3).

O treinador se apresenta no dia 15 de dezembro, junto com a sua equipe, composta pelo auxiliar Marcus Vinícius e o preparador físico Solivan Dalla Valle. No ano que vem, a equipe alviverde disputará o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro.

Washington tem 42 anos e atuou dentro das quatro linhas até 2011. Em sua carreira como jogador, teve passagens pelo Fluminense, Atlético-PR, Grêmio, Ponte Preta, Caxias, Paraná, Fenerbahçe, da Turquia, Tokyio Verdy, do Japão, e Internacional, além de vestir a camisa da Seleção Brasileira em nove oportunidades.