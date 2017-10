Vereador sugere criação de base permanente da Guarda Municipal no Centro de Abastecimento

O vereador Marcos Lima (PRP), durante discurso na Casa da Cidadania na sessão ordinária desta quarta-feira (04), ao pontuar os índices crescentes de violência no Centro de Abastecimento de Feira de Sntana, sugeriu a construção de uma base permanente para prepostos da Guarda Municipal reforçarem a segurança no local, uma vez que o posto disponibilizado pela Prefeitura para uso da Polícia Militar encontra-se desativado.

“A violência no Centro de Abastecimento é diária e constante. São assassinatos, assaltos, brigas, dentre outros. Precisamos de uma posição da Polícia Militar, já que lá existe um módulo policial que está sem uso. Precisamos que o Governo Municipal, através do secretário de Prevenção à Violência, Pablo Roberto, providencie a construção de uma base fixa para a Guarda Municipal atuar no entreposto”, reivindicou.

De acordo com o edil, a Guarda Municipal já realiza trabalho ostensivo no município para o combate à violência, estando apta para realizar rondas diárias no equipamento. “Um equipamento de tamanha importância para a economia do nosso município precisa de mais atenção por parte do Governo do Estado, direcionando a Polícia Militar para inibir essa marginalidade, e também do nosso Governo Municipal”, finalizou.