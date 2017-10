Segurança de creche ateia fogo em crianças no Norte de Minas Gerais

uatro crianças morreram queimadas em uma creche em Janaúba, no Norte de Minas, na manhã desta quinta-feira (5). Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o guarda do Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, no Bairro Rio Novo, jogou álcool em algumas crianças e nele mesmo, em seguida ateou fogo.

De acordo com informações da Polícia Civil, o autor do crime trabalha como vigia noturno do local há oito anos. Ele não teve sua identidade divulgada, e está em estado grave no hospital.

Há divergência no número de mortos na tragédia. Inicialmente, os bombeiros falaram em seis crianças mortas, mas depois atualizaram o número de mortos para quatro pessoas - dado confirmado pelo Samu. De acordo com dados da Polícia Militar, cinco crianças morreram.