Maia diz ser 'ridícula' avaliação de que ele se aproxima da oposição de Temer

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nesta quinta-feira (5) ser “ridícula” a avaliação de que ele se aproxima da oposição contra o governo do presidente Michel Temer (PMDB).

O democrata deu a declaração ao comentar sua participação no jantar da casa da senadora Katia Abreu (PMDB-GO), crítica ao governo Temer.

Maia afirmou que sempre teve interlocução com a base aliada e com a oposição, que se intensificou quando fez campanha para a presidência da Câmara, e que “todos precisam sentar para discutir o dia seguinte da denúncia”.

“Essa coisa de que vou conversar com a oposição e, por isso, estou contra o governo, é ridículo. É que sempre que tem uma crise, qualquer movimento que você faça e eles não gostam, abre interpretação para isso, eles ficam com raiva. O que eu acho é que a gente precisa sentar para discutir o dia seguinte da denúncia, todo mundo. Discutir o país. A nossa responsabilidade é essa”, disse, ao blog de Andreia Sadi, do portal G1.

Ele reclamou ainda das críticas que recebe nos bastidores por ampliar a sua interlocução com o Judiciário. “Agora tem isso: ciúmes de homem. Eu converso com todo mundo”, argumentou.

O democrata confirmou que, durante o jantar na casa de Katia Abreu, afirmou ter dito que o governo comete erros, mas disse que já falou sobre isso publicamente e que não fará movimentos contra Temer. “Não sou candidato via denúncia”, alfinetou.