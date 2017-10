Grupo faz consulta para separar Região Sul do Brasil

Diante da repercussão da votação pela independência da Catalunha em relação à Espanha, que venceu o referendo no último dia 1º de outubro, o movimento “O Sul é o Meu País” vai promover no sábado (7) uma consulta popular com a pergunta: “Você quer que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente?”.

Com mais de 30 mil voluntários e 3.043 urnas disponíveis, os organizadores sonham com a participação de mais de 1 milhão de votantes pela opção “sim”.

Segundo o grupo, a condição mínima para votar é que o eleitor seja maior de 16 anos e morador de um dos três estados. Ainda segundo a organização, o custo do plebiscito ficou em torno de R$ 25 mil, dinheiro que teria sido arrecadado pelos próprios colaboradores da causa.