Segurança morre depois de atear fogo em creche no interior de Minas Gerais

O segurança que ateou fogo em crianças de uma creche na cidade de Janaúba, no interior de Minas Gerais, morreu nesta quinta-feira (5). De acordo com informações do G1, Damião Soares dos Santos pediu afastamento do trabalho em setembro alegando problemas de saúde.

Ele foi à creche para entregar atestado médico quando cometeu o crime. Segundo a Polícia Militar, ele jogou álcool nas crianças e nele próprio antes de atear fogo no local. Quatro crianças morreram. A assessoria do Hospital Regional de Janaúba informou que cerca de 40 pessoas foram atendidas pela unidade por conta do crime, sendo 25 com queimaduras e outras 15 em estado de choque. Entre os internados estão 14 crianças com idade entre 4 e 5 anos.