Estiagem: Após decreto estadual, União reconhece emergência em 173 cidades

Um total de 172 municípios baianos que convivem com a estiagem tiveram nesta quinta-feira (5) decretos de emergência reconhecidos pela União. A portaria, por sua vez, toma como base os municípios que tiveram a condição decretada pelo governo baiano em 13 de setembro.

A partir do reconhecimento, as cidades devem ter benefícios como acesso às ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais. Entram na lista: Abaíra, Abaré, Adustina, América Dourada, Andaraí, Anguera, Antas, Antonio Gonçalves, Aracatu, Araci, Barra do Mendes, Biritinga, Boa Nova, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Boninal, Boquira, Botuporã, Brejões, Brotas de Macaúbas, Brumado, Caetanos, Caém, Cafarnaum, Caldeirão Grande, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canarana, Candeal, Cândido Sales, Cansanção, Capim Grosso, Caraíbas, Carinhanha, Casa Nova, Castro Alves, Caturama, Central, Cícero Dantas, Cipó, Conceição do Coité, Condeúba, Contendas do Sincorá, Cordeiros, Coribe, Encruzilhada, Érico Cardoso, Euclides da Cunha, Fátima, Filadélfia, Feira de Santana, Gavião, Gentio do Ouro, Glória, Guajeru e Guanambi.