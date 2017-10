Uma tonelada de drogas é incinerada em Feira de Santana

Cerca de uma tonelada de drogas foi incinerada nesta quinta-feira (5) em Feira de Santana. Os entorpecentes entre maconha, cocaína, crack e lança perfume foram apreendidos no período de junho a setembro.

A destruição foi autorizada pela Justiça após pedido da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira), unidade subordinada ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). De acordo com a Polícia Civil, esta é a terceira incineração que ocorre desde o início do ano em Feira e aconteceu em uma fábrica no próprio município.