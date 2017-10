Temer apela aos cristÃ£os para ser salvo da cruz na CÃ¢mara dos Deputados

Ciente da situação delicada em que se encontra, o presidente da República, Michel Temer (PMDB), passou a apelar para conseguir escapar da investigação da segunda denúncia contra ele, em tramitação na Câmara dos Deputados. Depois do PSDB retirar Bonifácio de Andrada da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para evitar um desgaste ainda maior da legenda, o Partido Social-Cristão (PSC) ofereceu a vaga para o pré-histórico deputado relator – sim, ele é descendente do patrono da Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva – e Temer tem a favor dele o responsável por emitir o parecer sobre essa segunda denúncia.

Em sua defesa inicial na Câmara, Temer apelou para argumentos bíblicos para desqualificar o acusador, o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Chamou-o de Iscariotes, tal qual o Judas que traiu Cristo por um saco de 30 moedas de prata. Em outro trecho, a defesa de Temer cita a antiga máxima cristã que sugere o repúdio ao pecado com acolhida ao pecador. Depois da acusação de comandar o “quadrilhão do PMDB”, o presidente da República deveria se ver acuado. Ao invés disso, ganhou um fôlego maior após a trapalhada das gravações do Grupo J&F terem razões de sobra para serem questionadas e incluírem um procurador próximo a Janot como agente duplo na relação entre a Procuradoria-Geral da República e a holding de Joesley Batista. Para evitar uma queda na Câmara, o Palácio do Planalto já reabriu o balcão de negócios para conquistar votos dos deputados para salvar Temer, mais uma vez. Porém, dessa vez, já começam a aparecer sinais de que o desgaste pode ser pesado demais para o Congresso.

Ao invés dos deputados, transformados em Pôncio Pilatos, considerarem Temer como Barrabás, é possível que ele seja crucificado, tal qual Jesus o foi. Pena que tais comparações profanam o sagrado, tão defendido pela bancada evangélica, responsável por ceder a vaga derradeira para Bonifácio de Andrada ser o patrono da independência de Temer do restante do Brasil.