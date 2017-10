52 pedras de crack e 63 trouxinhas de maconha foram encontradas dentro de um urso de pelúcia, na Ladeira do Acupe, em Brotas, nesta quinta-feira (5). Investigadores da 6ª Delegacia Territorial (DT) do bairro fizeram a apreensão na casa de Mayara Almeida Gomes, de 26 anos.

Os investigadores tinham inicialmente a intenção de entregar uma intimação para Mayara, que era acusada de agredir uma vizinha. De acordo com a Polícia Civil os policiais perceberem o nervosismo por parte da suspeita ao atender a porta, e por esse motivo os policiais decidiram revistar o imóvel, que resultou na apreensão do brinquedo com a droga no berço do filho de Mayara de três meses.

Mayara foi interrogada pela delegada titular Francineide Moura e foi autuada em flagrante por tráfico. Ela assumiu que estava comercializando drogas. Sem antecedentes criminais, a mulher será encaminhada ao Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF).