Colisão entre ônibus e trem deixa 19 mortos na Rússia

Ao menos 19 pessoas morreram em uma colisão entre um ônibus e um trem nesta sexta-feira (6), na região de Vladimir, a nordeste de Moscou, na Rússia, anunciaram autoridades. “Dezenove pessoas morreram”, disse o diretor de serviços de Saúde da região de Vladimir, Alexandre Kiriukin, à agência TASS. O número de mortos foi confirmado pelo Comitê de Investigação russo, que apura as causas da colisão que aconteceu a cerca de 110 km de Moscou. Segundo escritório regional do ministério do Interior, o ônibus com 55 pessoas a bordo bateu após desrespeitar um semáforo fechado e cruzar a linha férrea, sendo atingindo por trem procedente de San Petersburgo, com destino a Nizhni-Novgorod. “Não houve vítimas entre os passageiros do trem”, informou o ministério do Interior. Ônibus transportava cazaques, uzbeques e russos.