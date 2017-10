Rui convida ministro de Temer para evento, mas não recebe confirmação

Em tom de reclamação, o governador Rui Costa (PT) disse, na manhã desta sexta-feira (6), que convidou o ministro do Transporte, Maurício Quintella Lessa (PR), para a assinatura da ordem de serviço da obra de duplicação da BR-415, em Itabuna, mas não recebeu a confirmação, apesar de o evento estar previsto para manhã da próxima segunda-feira (9).

“O Ministério, inclusive, divulgou convite oficial. Estamos aguardando. Não recebi nenhuma confirmação. Infelizmente, tem pessoas que não gostam da Bahia e dos baianos e ficam trabalhando contra a Bahia, mas a assinatura está mantida. Não vamos parar, mesmo com aqueles que querem trabalhar contra a Bahia, não vão vencer a Bahia”, condenou, em entrevista à Rádio Metrópole.

Rui afirmou, sem citar nomes, que mesmo que “aves agorentas” trabalhem contra, o governo vai garantir a construção da obra. “Com ou sem recurso federal, aqueles que não gostam da Bahia e trabalham para o recurso não chegar, estou garantindo que farei a obra com recursos próprios. Não é mesquinharia de alguns que vão impedir a obra”, atacou.

O chefe do Palácio de Ondina ainda reclamou de o governo federal atrasar os repasses de recursos para obras do metrô. “Estou bancando com recurso próprio”, afirmou. “Tem gente que pela cede de poder, de realizar seus negócios colocam seus interesses pessoais acima da Bahia e dos baianos”, disse, ao voltar a criticar o Banco do Brasil por não liberar o empréstimo de R$ 600 milhões.

Adversário – O governador também alfinetou o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), seu provável adversário na eleição de 2018. Disse que entregará para a prefeitura sete novos postos de saúde “para ver melhorar o atendimento da atenção básica”, que, segundo ele, é “o pior” do estado.