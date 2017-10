Ex-prefeito de Camaçari é denunciado por suposta irregularidade em contratação de empresa de vereador

O ex-prefeito de Camaçari Ademar Delgado (sem partido) foi denunciado à Procuradoria-Geral de Justiça da Bahia e ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) por supostamente ter firmado quatro contratos com a LDR Construtora, que pertence ao vereador Dílson Magalhães Junior. O acordo teria acontecido em 2016, durante período eleitoral, somando R$ 3.291.631,00.

De acordo com o site "Camaçari Alerta", o edil não teria se desincompatibilizado do cargo de sócio da empresa pelo menos seis meses antes das eleições, e mesmo assim mantinha o contrato com o ex-gestor, de quem era correligionário.

A publicação aponta ainda que o contrato 202/2016, de R$ 219.040,19 para a Construção do Conselho Municipal de Meio Ambiente, perdurou até agosto de 2017, ou seja, dentro do período em que Dílson tornou-se candidato, elegendo-se em outubro de 2016.