Uma grande defesa de Brazão logo aos 3 minutos e um gol contra de Wesley no lance seguinte. O início do Brasil no Mundial Sub-17 foi preocupante, mas o time não se desesperou diante da Espanha e foi buscar a virada.

Lincoln, do Flamengo, deixou tudo igual, e o vascaíno Paulinho fez 2 a 1 nos acréscimos do primeiro tempo para garantir uma estreia com vitória para a seleção brasileira, contra o principal adversário da primeira fase.