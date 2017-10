Morre viúva do ex-senador ACM, Arlete Magalhães, aos 86 anos

Morreu na manhã deste sábado (7) a viúva do ex-senador Antonio Carlos Magalhães e ex-primeira dama do estado, Arlete Maron de Magalhães, aos 86 anos. Ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral e estava internada em um hospital de Salvador. O sepultamento será às 17h deste sábado, no cemitério Campo Santo. Também será celebrada uma missa às 16h, no mesmo local.

Dona Arlete, como ficou conhecida, foi casada durante 55 anos com ACM e teve quatro filhos: Antonio Carlos Magalhães Júnior, Luis Eduardo Magalhães (já falecido), Ana Lúcia Magalhaẽs (já falecida) e Tereza Mata Pires. Ela era muito reservada e raramente dava entrevistas. Também era avó do prefeito de Salvador, ACM Neto.