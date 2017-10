Mulher é sequestrada e encontrada morta em terreno baldio na Santa Mônica II

Uma mulher foi encontrada morta em um terreno baldio no bairro de Santa Mônica II, em Feira de Santana. A vítima foi identificada como Maiane Barreto Rodrigues.

À polícia, familiares contaram que a mulher foi sequestrada por bandidos no município de Amélia Rodrigues, antes de ser encontrada morta com marcas de tiros em Feira de Santana. Os municípios ficam distantes cerca de 30 quilômetros.

O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (6). De acordo com polícia, Maiane era mulher de um interno do Presídio Regional de Feira de Santana, que responde por assaltos a banco e tráfico de drogas. Os autores do crime ainda não foram identificados.