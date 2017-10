Depois de a defesa do dono da JBS, Wesley Batista, pedir a liberdade dele, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) a manutenção do encarceramento do empresário.

Na avaliação dela, Wesley Batista usou a delação para ter “lucro fácil” e agiu de forma “desleal” com o Ministério Público Federal. “Ao invés de representar espaço de conscientização e arrependimento a respeito dos crimes já praticados, o acordo de colaboração representou, aos olhos do reclamante, oportunidade de lucro fácil, mediante o cometimento de novos crimes”, afirma Dodge em trecho da manifestação protocolada nesta sexta-feira (6) no STF.