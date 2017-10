Gasolina sobe pela 8ª vez seguida e bate novo recorde de preço

Segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira (6) pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço da gasolina no país subiu mais uma vez: de R$ 3,884 para R$ 3,887 o litro.

Com o 8º reajuste seguido, o número bateu pela sétima vez o recorde de maior valor do ano. Nesta semana, a Petrobras anunciou redução nos preços da gasolina em 5,06% e do diesel em 1,92% nas refinarias, mas o repasse ao valor cobrado do consumidor depende de cada posto.

O valor do diesel também subiu de R$ 3,201 por litro para R$ 3,221 por litro (0,62%). O único combustível que ficou mais barato foi o etanol: caiu de R$ 2,637 para R$ 2,628.