Planalto barra vinda de ministro para evento de Rui, diz coluna

O Palácio do Planalto barrou a vinda do ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa (PR), para participar da assinatura da ordem de serviço da obra de duplicação da BR-415, em Itabuna, na próxima segunda-feira (9), segundo informações da coluna Satélite, do jornal Correio.

De acordo com a publicação, a avaliação, entre os interlocutores do Planalto, é que o petista quer capitalizar para si a obra. Nesta sexta-feira (8), o governador reclamou de convidar o ministro, mas não receber a confirmação.

“Infelizmente, tem pessoas que não gostam da Bahia e dos baianos e ficam trabalhando contra a Bahia, mas a assinatura está mantida. Não vamos parar, mesmo com aqueles que querem trabalhar contra a Bahia, não vão vencer a Bahia”, condenou, em entrevista à Rádio Metrópole.