A mesa de encerramento da 7ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) terá a causa indígena como destaque neste domingo (8), no claustro do Convento do Carmo, em Cachoeira.

A partir das 10h, Daniel Munduruku e Eliane Potiguara vão debater sobre "A imperdoável capacidade humana de apagar seus antepassados", sob mediação de Suzane Lima Costa

Já a Fliquinha, que acontece no Cine Theatro Cachoeirano, vai dar espaço para escritores de primeira viagem. Serão três autores que irão falar sobre os respectivos primeiros livros que escreveram. São eles: Ila Nunes, Laudete e Moreno.

A programação irá começar às 9h30. Por volta das 10h30, o coletivo Rumpilezzinho vai encerrar a Fliquinha com música de matriz africana tocada por jovens do projeto.