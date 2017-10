Supremo autoriza envio de celulares de investigados ligados a AÃ©cio para os EUA

O envio de aparelhos celulares apreendidos na Operação Patmos, deflagrada a partir das delações da JBS, aos Estados Unidos foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, na sexta-feira (6).

Com a decisão, a Polícia Federal vai enviar um perito ao exterior para tentar desbloquear celulares que foram apreendidos com alvos da operação ligados ao senador Aécio Neves (PSDB-MG).

Segundo a Polícia Federal, os peritos não conseguiram acessar os dados do celular, que estão protegidos por uma senha pessoal. Ao autorizar o envio do aparelho aos Estados Unidos, o ministro disse que os investigados poderão facilitar as investigações e fornecer a senha aos peritos da PF.