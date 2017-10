Greve dos Correios chega ao fim; mutirÃ£o entregarÃ¡ cerca de 5 milhÃµes de correspondÃªncias

Depois de 17 dias de paralisação, os funcionários dos Correios aceitaram a proposta de acordo coletivo feita pela empresa e encerraram a greve da categoria. Os funcionários voltarão na segunda feira. As negociações foram mediadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. A aprovação da proposta foi aceita pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Comunicação Postal, o Sintect, em assembleia no final da tarde de sexta (6).

Entre os tópicos aprovados está o reajuste retroativo de 2,07% para o mês de agosto, compensação de oito dias, desconto dos dias de paralisação e manutenção das cláusulas existentes que incluem, por exemplo, o plano de saúde dos trabalhadores.

Em nota, os Correios afirmaram que "dos 108 mil empregados da empresa, 90% estava trabalhando normalmente em todo o Brasil". A empresa também afirmou que neste final de semana será feito um mutirão, a expectativa é entregar cerca de cinco milhões de cartas e encomendas.