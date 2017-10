Camarote desaba durante show de Ivete no Odonto Fantasy e deixa feridos

A apresentação da cantora baiana Ivete Sangalo foi interrompida durante o Odonto Fantasy 2017, em Aracaju, na madrugada deste domingo (8), após parte do tablado de um dos camarotes do evento ceder. Segundo informações do site Imprensa1, após o acidente, o show foi suspenso pela cantora e equipes dos bombeiros civis que estavam no local socorreram os feridos para os hospitais da região.

Mesmo com o ocorrido, a organização da festa isolou a área do camarote e deu sequência ao evento com as apresentações de Saulo, Solange Almeida e Léo Santana. “Todas as medidas vão ser tomadas, temos o comprometimento de assumir qualquer responsabilidade”, afirmou um dos organizadores em nota.

A decisão de continuar com o evento deixou muitos dos participantes indignados. “É um absurdo. Amigos meus caíram, se machucaram e a festa continua? Como fica o bem estar de quem pagou pra estar aqui?”, desabafou um internauta em rede social da festa.

Segundo informações, o camarote possuía estrutura para 3 mil pessoas mas estava com quase o dobro no momento em que cedeu.