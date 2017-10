Trump usa tom ameaÃ§ador contra Coreia do Norte:

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu nesse sábado (7), em tom ameaçador, sobre as tentativas de diálogo no passado com a Coreia do Norte, garantindo que não há mais o que tratar com o regime liberado por Kim Jong-un. A informação é da Agência EFE.

"Só uma coisa funcionará", afirmou o chefe de Estado,em seu perfil no Twitter, sem especificar qual a medida a ser adotada.

"Presidentes e suas administrações estiveram conversando com a Coreia do Norte durante 25 anos. Os acordos firmados e a quantidade em massa de dinheiro pago não funcionaram", escreveu o presidente americano.

De acordo com Trump, os acordos com o regime do país asiático foram "violados antes que a tinta estivesse seca. Os negociadores dos EUA sempre foram enganados".

Um pouco depois, o presidente foi perguntado sobre o que pensa em fazer com a Coreia do Norte. "Vocês saberão logo", limitou-se a responder.

Os tuítes foram publicados dois dias depois de uma reunião com militares do alto escalão na Casa Branca, em que o presidente americano sugeriu que o momento atual é de "calmaria antes da tempestade.

No mês passado, Trump apostou na retórica dura, como resposta aos programas norte-coreanos de armas nucleares e mísseis balísticos, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ameaçando "destruir totalmente" o país asiático.

No último fim de semana, o presidente classificou como "perda de tempo" as tentativas do secretário de Estado, Rex Tillerson, de negociar com o regime norte-coreano. A Casa Branca garante que o único contato que pretende é para conseguir liberar três cidadãos americanos detidos no país.