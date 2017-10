Empolgada, Adriane Galisteu pula em FaustÃ£o e derruba apresentador ao vivo

Durante sua participação no quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão do Faustão", na noite de domingo (8), a atriz e apresentadora Adriane Galisteu ficou empolgada ao receber nota 10 de todos os jurados e pulou no "colo" de Faustão, que não aguentou , foi ao chão de joelhos e precisou de ajuda para levantar. "De surpresa não tem como", brincou o veterano.

Já Galisteu ficou preocupada e, envergonhada, pediu desculpas várias vezes. A cena inusitada repercutiu na internet. "Não acredito que vivi para ver o Faustão no chão", "Quando eu tento agradar meu chefe e dá errado", "Adriane já chegou na Globo para derrubar Faustão", foram alguns dos comentários.

O tema da noite foi o Country e, além da loira, subiram ao palco Cris Vianna, Isabella Santoni, Maria Joana e Mariana Xavier. Na bancada, o cantor Luan Santana, a atriz Thaila Ayala e Thalita Rebouças formaram o júri artístico. Já a parte técnica foi composta pelos coreógrafos Claudia Motta e Marcelo Misailidis.