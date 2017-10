Planalto estima que 2Âª denÃºncia serÃ¡ arquivada com placar semelhante ao da 1Âª

Com a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara chegando, aliados do peemedebista voltaram aos cálculos sobre o possível placar a ser obtido. De acordo com informações da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, levantamentos entregues ao Palácio do Planalto apontam que, atualmente, a tendência é de que Temer tenha um resultado semelhante ao da apreciação da primeira denúncia, derrubada com 263 votos.

Ainda segundo a coluna, deputados que participaram da série de encontros que o presidente teve com parlamentares na semana passada aproveitaram a ocasião para antecipar ao presidente que devem estar fora de Brasília na data prevista para a importante votação, por volta do dia 24 de outubro. Um aliado chegou a levar os vouchers de um cruzeiro para provar que havia comprado o pacote antes de a Câmara receber a nova acusação.