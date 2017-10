Bens de Ratinho são penhorados para quitar dívida de R$ 74 mi

O apresentador Ratinho terá os bens penhorados pela Justiça para garantir a quitação de uma dívida tributária de R$ 74 milhões. A informação é da revista “Época”.

Ainda de acordo com a publicação, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão do Ministério da Fazenda, promove uma blitz contra Carlos Massa, à procura de bens que possam ser usados no pagamento da dívida, que é referente ao Imposto de Renda.

Entre os bens penhorados para garantir o pagamento da dívida está uma fazenda no Acre, avaliada em R$ 225 milhões. A Justiça também determinou à Agência Nacional de Aviação Civil que informe aeronaves em nome dele.

A defesa de Ratinho discorda da metodologia aplicada para calcular o imposto e contesta a cobrança na Justiça.