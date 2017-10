Três pessoas que estavam em um avião morreram após a aeronave cair numa piscina no quintal de uma casa no Jardim Alto Rio Preto, em São José do Rio Preto (SP), no início da tarde desta segunda-feira (9).

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, as três vítimas são Caique Caciolato, Allyson Lima dos Santos Verciano e William Rayes Sakr, que consta no site da Anac como proprietário do avião. De acordo com os bombeiros, havia pessoas na casa, mas nenhum morador ficou ferido.