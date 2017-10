Mais de 80% dos brasileiros acham que pessoas comuns podem combater a corrupção

Pelo menos 83% dos brasileiros acreditam que pessoas comuns podem fazer a diferença na luta contra a corrupção. Os dados são de uma pesquisa feita pela Transparência Internacional divulgada nesta segunda-feira (9).

Esta é a maior taxa observada na América Latina, seguida por Costa Rica e Paraguai, ambas com 82%, segundo o Barômetro Global de Corrupção. Ao todo 22.302 pessoas residentes em 20 países da América Latina e do Caribe participaram da pesquisa, realizada entre maio e dezembro de 2016. No Brasil, os dados foram coletados em maio e junho de 2016.