Filha de traficante assumirá mandato de vereadora no Rio

A filha do traficante Fernandinho Beira-Mar, Fernanda Costa (PP), assumirá o mandato de vereadora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com o jornal O Dia, aos 32 anos, ela assumirá o cargo por causa do afastamento de Sebastião Ferreira da Silva (PP), o Chiquinho Grandão. Acusado de envolvimento com a milícia, ele teve a prisão preventiva decretada na última quinta-feira.

Em sua primeira candidatura, em 2016, Dra. Fernanda obteve 3.098 votos, que lhe deram a suplência. Pela Lei Orgânica do Município, assumirá o mandato 120 dias após o afastamento de Chiquinho Grandão.

Ao Tribunal Superior Eleitoral, a cirurgiã-dentista declarou ter bens avaliados em R$ 140 mil. Fernandinho Beira-Mar, de 50 anos, está preso desde 2002. Suas condenações, somadas, chegam a 350 anos.