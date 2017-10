Assaltante se assusta com a própria imagem no espelho e atira contra comparsa

Um homem acabou atirando contra o comparsa após se assustar com a própria imagem refletida no espelho durante uma tentativa de assalto no município de Ibicoara, na região da Chapada Diamantina.

Essa é a hipótese levantada pela Polícia Civil para uma invasão desastrada de dois assaltantes a um imóvel na cidade. Em entrevista, o delegado Marco Torres disse que a dupla tentou assaltar a casa de um empresário local, que atua no setor de transporte.