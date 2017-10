Zé Carneiro critica reforma política e diz que regras visam favorecer interesses particulares

Durante pronunciamento na tribuna da Casa da Cidadania, na sessão ordinária desta terça-feira (10), o presidente do Legislativo feirense, José Carneiro Rocha (PSDB) criticou as novas regras previstas da reforma política elaborada pelo Congresso Nacional e afirmou que a medida visa atender exclusivamente interesses particulares de um “Congresso inoperante”.

“Tenho ouvido falar nessa reforma política ao longo de muitos anos e essa reforma não sai do papel. Temos um Congresso inoperante, sem compromisso com essa situação. Ouvi senadores defendendo antecipação de eleição para eleger inoperantes. Confesso que não acredito que alguém que não esteja no poder venha tirar proveito de eleição antecipada. Isso é discurso com interesses próprios”, criticou.

Para o edil, falta ação e compromisso por parte dos deputados e senadores. “Não consigo enxergar uma forma de mudar a política do nosso país. Querem acabar com as coligações em 2020, porque agora eles ainda precisam das coligações para se elegeres. Estão fazendo dos vereadores cobaias”, finalizou.