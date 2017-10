Brasil domina, vence o Chile e Tite quebra marca histórica em eliminatórias

O Brasil encerrou as Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2018 com mais uma vitória. O time Canarinho venceu o Chile por 3 a 0 na noite desta terça-feira (10), na Arena Allianz Parque, em São Paulo, pela 17ª e última rodada do torneio classificatório. Com o triunfo, o técnico Tite bateu uma marca pessoal, se tornando o único técnico da Seleção Brasileira a vencer as outras nove equipes das eliminatórias numa mesma edição.

Os gols de Paulinho e Gabriel Jesus, duas vezes ajudaram o comandante a quebrar este tabu. Com mais três pontos na conta, o Brasil chegou aos 41. Os brasileiros já haviam assegurado a classificação para a Copa e também a liderança do certame sul-americano. Já os chilenos, viram o sonho de ir ao Mundial escorrer pelas mãos. Estacionados nos 26 pontos, caíram para a sexta colocação e vão assistir o maior torneio de seleções de futebol pela televisão.

Com término das eliminatórias, Tite e seus comandados só voltam a se juntar no dia 10 de novembro para disputar o amistoso contra o Japão, em Lille, na França. Em seguida, quatro dias depois, o compromisso será com a Inglaterra em outra partida amistosa, no Estádio de Wembley, em Londres, capital da Inglaterra e do Reino Unido. E, no dia 27 de março do ano que vem, o desafio será contra a Alemanha, em outro amistoso de preparação. A abertura da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, será no dia 14 de junho.