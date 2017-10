Oficial de justiça morre após perder controle de carro e veículo capotar na BA; ex-colega de trabalho ficou ferido

Um oficial de justiça do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-BA) morreu nesta terça-feira (10) após perder o controle o carro que dirigia e o veículo capotar no município de Ilhéus, região sul da Bahia. Outra pessoa que estava com ele no carro ficou ferida.

O acidente ocorreu na estrada principal da sede regional da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), localizada na BR-415. A vítima foi Liraci Ribeiro de Araújo, de 54 anos, que também já atuou como funcionário da Ceplac.

Testemunhas disseram que o carro invadiu a pista contrária e, em seguida, saiu da pista e foi parar em meio a uma plantação de cacau, onde capotou. Liraci morreu ainda no local do acidente. Ele era morador de Itabuna, era casado e não tinha filhos.

Funcionários da Ceplac disseram que Liraci tinha ido ao local para dar carona a um ex-colega de trabalho, identificado como Geraldo Meireles, atualmente chefe do setor de registro pessoal da entidade. Liraci frequentava a mesma igreja onde o colega Geraldo atua como pastor adjunto. Os dois haviam almoçado juntos pouco antes do acidente.

Geraldo foi socorrido por uma ambulância e encaminhado para o Hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna, também no sul do estado. Segundo a unidade de saúde, ele está bem e não corre risco de morrer.

Colegas de Liraci lamentaram o ocorrido e relataram que o oficial de justiça era prudente no trânsito. "Estranhamos essa situação pelo histórico de Liraci. Era uma pessoa extremamente cautelosa, uma pessoa muito tranquila e sempre dirigiu com muita responsabilidade", afirmou o chefe da divisão administrativa e financeira da Ceplac, Jackson Moreira.

Ainda não há informações sobre data e horário do sepultamento do oficial de justiça. O velório deverá acontecer na Igreja Batista Teosópolis, em Itabuna.